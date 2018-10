Głupota zabija

Video: tvn24

Zaufany Komorowski

30.05 | Niekwestionowany lider rankingu zaufania. Ufa mu blisko 70 proc. Polaków - to zdecydowanie więcej niż na niego głosowało w wyborach. Co ciekawe, Bronisław Komorowski cieszy się zaufaniem co drugiego wyborcy PiS. Jeszcze ciekawsze wydaje się to, patrząc na spadające notowania jego macierzystej Platformy. Czy to znaczy, że prezydent wybił się na niezależność od swojej partii?

»