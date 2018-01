Prawo i Sprawiedliwość przeprowadziło w minionym roku wiele zmian, niektóre wbrew konstytucji. Co w praktyce oznaczają dla obywateli? Przykładem może być historia wypadku rządowej kolumny z Beatą Szydło. Od zdarzenia mija prawie rok i nadal nie ustalono winnego. Prokuratura, która najpierw nie potrafiła dotrzeć do bezpośrednich świadków zdarzenia (do których pierwszy dotarł nasz reporter) - potem wielokrotnie ich przesłuchiwała, i - co ciekawe - śledczych interesowało nie tylko to, co widzieli i słyszeli świadkowie, ale także ich przeszłość i relacje rodzinne. Niektórych poddano też testom na spostrzegawczość i inteligencję. Dlaczego? Materiał programu "Czarno na białym".