Świadectwo żywych

To już ostatni świadkowie wojny. Najstarszy ma 105 lat, najmłodszy prawie 90. W przeddzień 74. rocznicy zakończenia Powstania Warszawskiego, w "Czarno na białym" wspomnienia tych, którzy jako bardzo młodzi ludzie stanęli do nierównej walki. Co niezwykłe, pamiętają wszystko z detalami i co znamienne, ich emocje mimo upływu tylu lat wciąż są silne, a może nawet silniejsze. Z powstańcami rozmawiała Magda Łucyan, która w reportażu pokaże autentyczne zdjęcia z Powstania, nagrane przez dwóch młodych reporterów w sierpniu 1944 roku.