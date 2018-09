Pracownika pilnie zatrudnię od zaraz

Video: tvn24

Kardynał ubogich

06.08 | Pierwszy Polak, którego papież Franciszek mianował kardynałem. Konrad Krajewski - podobno zaraz po Franciszku - to najczęściej cytowany ksiądz katolicki na świecie, bo uznaje się, że jak mówi - to mówi w imieniu papieża. Co zaskakujące - w Polsce raczej mało znany - choć zapewne kojarzony ze zdjęć z różnych uroczystości jeszcze za pontyfikatu Jana Pawła II, a potem Benedykta XVI - bo był ich ceremoniarzem. Franciszek - można powiedzieć - awansował go na swojego jałmużnika, czyli osobę, która w imieniu papieża pomaga potrzebującym. Choć słowo pomaga - w przypadku Konrada Krajewskiego - to chyba mało powiedziane, gdy bezdomnym oddaje swoje mieszkanie, gdy towarzyszy​ nurkom podczas wyławiania z morza ciał uchodźców i gdy - pierwsze, co robi po kardynalskiej nominacji - to wydaje kolację dla 280 ubogich. ​Dlaczego to robi i dlaczego nie wszystkim w Kościele to się podoba? O tym z Konradem Krajewskim, gdy jeszcze był arcybiskupem - rozmawiała Brygida Grysiak. To był pierwszy taki wywiad telewizyjny. ​

