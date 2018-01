Dla jednych to dekomunizacja, dla innych wręcz przeciwnie - powrót do komunizmu, gdy władza centralna narzucała decyzje. Spory o nazwy ulic i placów można znaleźć w całej Polsce. Niekiedy bardzo ostre, szczególnie, gdy pojawia się imię Lecha Kaczyńskiego. Tak, jak w Bydgoszczy, gdzie jedna z ulic nosiła jego imię zaledwie kilkanaście godzin. Bo decyzję wojewody - podjętą na mocy ustawy dekomunizacyjnej - natychmiast zablokowali radni. To kolejne już, ale raczej nie ostatnie, starcie o tę ulicę. Dlaczego bydgoscy samorządowcy tak bardzo sprzeciwiają się upamiętnieniu Lecha Kaczyńskiego i co na to mieszkańcy - sprawdził Rafał Stangreciak.