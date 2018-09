Przemiana Johanna

Zastanawiać może osoba wiceprzewodniczącego nowej KRS, a właściwie zmiana jaką przeszedł Wiesław Johann. To człowiek, który, jak nikt inny w obecnej Krajowej Radzie Sądownictwa, dobrze wie jak to jest, gdy władza ma kontrolę nad sądami. Dlatego Dariusz Kubik pyta obrońcę opozycjonistów z czasów PRL, dlaczego teraz wspiera władzę w podporządkowaniu jej całego wymiaru sprawiedliwości. To samo pytanie zadają zresztą ludzie, którzy znają Wiesława Johanna i z czasów komuny, i czasu, gdy w Trybunale Konstytucyjnym orzekał, że prawo unijne jest integralną częścią prawa polskiego.