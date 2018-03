Słowa, których akurat nie powinno być, a padły. Arkadiusz Wierzuk pokaże, jak wyglądała debata sejmowej komisji praw człowieka nad prawem kobiety do aborcji. "Co ma kobieta tutaj do gadania" - to tylko jedna z wypowiedzi posłów, którzy ostatecznie poparli projekt ustawy "Zatrzymaj aborcję".