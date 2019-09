Video: tvn24

"Przeszłość odkreślamy grubą linią". Co naprawdę znaczyły te...

18.09 | "Przeszłość odkreślamy grubą linią" - te słynne słowa 30 lat temu wypowiedział w Sejmie pierwszy po wojnie niekomunistyczny premier. Tadeusz Mazowiecki przez lata potem tłumaczył ich sens, a mimo to zostały one przekręcone i do dziś są politycznie wykorzystywane, między innymi przez autorów obecnych zmian w sądownictwie. Co dokładnie premier powiedział w swoim historycznym expose? I co naprawdę znaczyły jego słowa? W okrągłą rocznicę tamtego wydarzenia reporter "Czarno na białym" Marcin Gutowski rozmawiał o tym z jego uczestnikami i najbliższymi współpracownikami Tadeusza Mazowieckiego.

