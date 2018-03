Video: tvn24

Pod jednym niebem

16.03 | Pytania o Żydów, Polaków z nimi relacje i ich miejsce w Polsce. Przed wojną żyło ich nad Wisłą 3,5 miliona. To znaczy, że co dziesiąty obywatel Polski był Żydem. Zaraz po wojnie było ich już zaledwie 200 tysięcy. Dziś - według szacunków - jest ich nawet dziesięciokrotnie mniej. Kim są i co to dziś oznacza być Żydem w Polsce?

»