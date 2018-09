Video: tvn24

Po zmianach, bez zmian

03.09 | Co z tej sądowej rewolucji ma tzw. zwykły obywatel. Politycy PiS zapewniali, że dzięki zmianom m.in. będzie szybciej i sprawniej w sądach, ale w tej kwestii na razie nic się nie zmieniło, a jeśli już to na gorsze. Sprawy ciągną się jeszcze dłużej, takie są dane z resortu samego Zbigniewa Ziobry. A to właśnie przewlekłość postępowań, obok biurokracji czy niejasnego języka prawniczego - to dziś największe bolączki polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ale o rozwiązaniach tych problemów w ustawach przeforsowanych przez PiS nie ma mowy - o czym Cyprian Jopek.

»