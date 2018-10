Zjadamy własne śmieci - porażający wprost dowód na to, jakim zagrożeniem jest wszechobecny dziś plastik. Dlatego właśnie Unia Europejska chce zakazać jednorazowych talerzy, kubków, słomek, sztućców i tym podobnych. W środę Parlament Europejski ma decydować w tej sprawie, a my w programie pytamy: jak nie plastik, to co? Czy da się go zastąpić czymś równie praktycznym i tanim? Igor Sokołowski.