Partyjna lojalność to bez wątpienia cecha bohaterki kolejnego reportażu, jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci PiS. O prywatnym życiu Krystyny Pawłowicz wiadomo niewiele - prawniczka, nauczycielka akademicka, autorka książek i publikacji naukowych. W polityce dała się za to dobrze poznać. Z radykalnie konserwatywnych poglądów, bezkompromisowości i wyjątkowo ostrego języka, co w środowisku naukowym spotkało się ze stanowczym sprzeciwem. W partii już za to z pełną aprobatą. Na czym polega siła posłanki Pawłowicz? O tym Katarzyna Karpa-Świderek.