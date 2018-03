My, naród

Warszawscy nauczyciele wyjaśnili w liście do uczniów, jak rozumieć słowo naród

Dwaj warszawscy nauczyciele w czasie politycznego sporu wokół ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej napisali do uczniów list. A w nim - o tym, jak rozumieć słowo "naród". List dotarł nie tylko do polskiej szkoły, ale też do francuskiej prasy. Zrobiła się polityczna awantura, a nauczyciele usłyszeli, że ich miejsce jest w więzieniu.