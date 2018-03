Video: tvn24

Zawód gracz. Czarno na białym

29. 03 | Łatwo przyszło, łatwo może pójść - o tym na własnej skórze przekonali się bohaterowie kolejnego reportażu. Ludzie, którzy kiedyś żyli z wygrywania teleturniejów. Jeden z nich startował 65 razy, a około 50 wygrał. Występowali tak często, że w pewnym momencie już im to ograniczono. Motorniczy, rolnik i i nauczyciel opowiadają Rafałowi Stangreciakowi, jak wyglądało ich przygotowanie do programów testujących wiedzę, na co przeznaczyli nagrody i co zostało im z tego do dziś.

