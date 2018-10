Ludzie na detoksie

Zmiana przyzwyczajeń to, jak wiadomo, zawsze najtrudniejsza rzecz. Jest jednak możliwa, o czym przekonało się na własnej skórze osiem rodzin z Trójmiasta. "Własnej skórze" dosłownie, bo na tym właśnie polegał prosty i trudny zarazem eksperyment, w jakim wzięli udział. Jak w XXI wieku żyć bez takich wynalazków jak proszek do prania czy kostki do zmywarki? I co się zmienia? O to uczestników akcji "Miasto na detoksie" zapytał Daniel Chaliński.