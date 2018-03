Najtrudniejsza i najzimniejsza góra świata, lodowe piekło - jak mówią o K2 polscy himalaiści. W poniedziałek szczęśliwie wrócili do kraju. I choć ostatni ośmiotysięcznik zimą nadal nie został zdobyty, oni zdobyli uznanie wielu, między innymi po spektakularnej akcji ratunkowej na Nanga Parbat. Ale ta wyprawa przejdzie do historii także z innego powodu - jeszcze nigdy tak szczegółowo i na bieżąco nie było relacjonowane życie w górskiej bazie i samo wspinanie. Pierwszy raz himalaiści mieli ciągły dostęp do internetu, mogli śledzić informacje na swój temat i komentować je, co - jak sami przyznają - bardzo zmieniło ich dotychczasowe wyobrażenie o himalaizmie i miało też wpływ na atmosferę wyprawy. Jaka była ta atmosfera i jak wygląda życie człowieka, który próbuje pokonać drugą najwyższą górę świata? Temu wszystkiemu z bliska przez prawie miesiąc przyglądali się dziennikarz "Faktów" TVN Robert Jałocha i operator Maciej Siemaszko.