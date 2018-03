Uczniowie mówili, że słyszeli o getcie w swoim mieście, ale nie wiedzieli, co to było. Słyszeli też o zagładzie, ale nie mieli pojęcia, że Żydzi, którzy ginęli, też byli Polakami. Tak opowiadali uczniowie jednego z gimnazjum w Kutnie i liceum w Warszawie, którzy dziś wiedzą już jednak więcej, bo ich szkoły przystąpiły do specjalnego programu edukacyjnego. Prawdopodobnie dlatego zgodziły się na rozmowę, bo - co ciekawe - inne szkoły odmawiały.