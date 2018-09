Karna kompania

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego i kontrowersje wokół kandydatów do niej - wielu z nich to zaufani współpracownicy ministra Ziobry - w tym jego była pełnomocniczka, mecenas Ułaszonek-Kubacka... z dyscyplinarką na koncie. Czy Krajowa Rada Sądownictwa rekomendując jej kandydaturę rzeczywiście nie wiedziała o tej karze? Artur Warcholiński dotarł do dokumentu, który przeczy temu, co twierdzi KRS.