Idzie młodość

Video: tvn24

Kandydat z przeszłością

11.05 | Człowiek, którego nazwisko w polityce znaczy wiele, choć on sam niewiele jeszcze osiągnął. To Kacper Płażyński, który został przez PiS rzucony na głęboką, wyborczą wodę. 29-latek bez politycznego doświadczenia ma powalczyć o prezydenturę miasta uchodzącego za bastion PO - Gdańska. Gdyby wygrał, zostałby najmłodszym prezydentem miasta wojewódzkiego w Polsce. Ale czy człowiek, który nie był nawet radnym, ma na to szansę?

»