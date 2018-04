"Czarno na Białym" Dokonali cudu

Video: tvn24

"Czarno na Białym". Cud w medycynie

06.04 | Czy można używać słowa cud mówiąc o medycynie? O to po raz pierwszy pytaliśmy trzy lata temu, kiedy w środku zimy, w nocy z domu wyszedł dwuletni Adaś, a następnego dnia odnalezione i skrajnie wychłodzone dziecko w stanie krytycznym trafiło do szpitala. - To cud, unikalny przypadek w skali światowej - tak, kiedy chłopca udało się uratować, mówił leczący go profesor Janusz Skalski. I trudno się z nim nie zgodzić kiedy ogląda się dzisiejsze zdjęcia Adasia.

