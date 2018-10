Punkt widzenia i punkt siedzenia

Video: tvn24

Falenta pozostaje na wolności

10.10 | Człowiek - zagadka, jak niektórzy nazywają Marka Falentę. To on - według sądu - zlecił kelnerom nagrywanie polityków, za co dostał 2,5 roku więzienia. Sprawca afery, która uderza w kolejny rząd pozostaje jednak na wolności.

