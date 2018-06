Gniazdo orłów

Przeniesiemy się do Soczi, czyli tam gdzie mundial dla polskiej reprezentacji się rozpocznie. Od treningów. Nie rozegrają tam co prawda meczu, ale do meczów tam właśnie będą się przygotowywać i mieszkać. Jak na ich przyjazd przygotowują się gospodarze Sputnika, czyli tamtejszego kompleksu sportowego - to sprawdzał Igor Sokołowski, który pokaże między innymi dlaczego akurat to miejsce wybrała polska kadra. I jak Soczi zmieniło się po Igrzyskach Olimpijskich.