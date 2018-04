Cena głupoty

Video: tvn24

Fala odry

24.04.| Lekarz ze Śląska walczy o swoje dobre imię, ale ta walka toczy się w istocie o coś więcej. O zdrowie, a nawet życie. Na niektóre choroby można, ale nie trzeba się szczepić. Jest to po prostu kwestia wyboru. Są też te obowiązkowe szczepienia, wokół których właściwie nie powinno być już żadnej dyskusji, po tym jak dzięki nim udało się praktycznie wytępić wiele śmiertelnych chorób - jak choćby odrę. To wyjątkowo zaraźliwy wirus. Groźna jest nie tyle sama choroba, co powikłania po niej, które prowadzą do obumierania mózgu, a mogą się pojawić nawet po latach. Skąd odra pojawiła się ostatnio w Ostródzie i Wieruszowie, gdzie ewakuowano jeden z oddziałów pediatrycznych? O tym Magdalena Gwóźdź.

