Wstrzymana ekstradycja Polaka to już coś więcej niż polityczne dyskusje na temat praworządności w Polsce rządzonej przez Prawo i Sprawiedliwość, a tak zwana Biała Księga, którą premier Morawiecki zawiózł ostatnio do Brukseli raczej tych wątpliwości nie rozwieje. Przeciwnie. Po lekturze, wielu prawników w Polsce i zagranicą wystawia jej bardzo surowe recenzje - że białe w księdze są tylko kartki a reszta to sprzeczności, manipulacje i zaklinanie rzeczywistości. Mocne oskarżenia, jak przyznaje w rozmowie z Tomaszem Marcem jeden z profesorów prawa w Londynie. Ale - jak dodaje - nigdy czegoś takiego w Unii nie widział.