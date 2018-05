Prezes Trybunału Sprawiedliwości oddalił wniosek Czarneckiego

Foto: UE Video: tvn24

Przyszłość Ryszarda Czarneckiego

06.02 | Czy to koniec unijnej kariery Ryszarda Czarneckiego? Europoseł PiS, może pożegnać się ze swoją unijną funkcją za obraźliwe słowa wobec polskiej koleżanki Róży Thun, którą porównał do szmalcowników. Czarnecki teraz się broni, ale sprawa jest tak bulwersująca, że nawet drukowane ulotki mówiące że to zamach na wolność słowa mogą mu nie pomóc.

»