"Dziś to jestem ja, jutro możesz to być ty" - przekonuje na ulotkach, które we wtorek dostał każdy europoseł, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki. Polityk PiS apelował do deputowanych, by wstrzymali się od głosu w jego sprawie. Jednak po doprecyzowaniu zasad głosowania w środę nawet to go nie uratuje od ewentualnej utraty stanowiska - informuje korespondent TVN24 BiS Maciej Sokołowski.

Głosowanie w sprawie odwołania Czarneckiego zaplanowano na środowe południe. Ma się odbyć podczas sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Niespodziewana dyskusja w europarlamencie o odwołaniu Czarneckiego Podczas... czytaj dalej » Jak informuje Maciej Sokołowski, korespondent zagraniczny TVN24 BiS, to pierwsze w historii głosowanie nad usunięciem wiceprzewodniczącego. I jak można podejrzewać, śledząc reakcje po słowach polskiego europosła, przesądzone.

"Dziś to jestem ja, jutro możesz to być ty"

Czarnecki nie składa jednak broni. Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego zachęca za pomocą wydrukowanych ulotek do głosowania przeciw swemu odwołaniu.

"Dziś to jestem ja, jutro możesz to być ty" - można przeczytać na ulotce, pod zdjęciem Czarneckiego przemawiającego ze swego miejsca w europarlamencie. Polityk powołuje się na zasadę wolności słowa i fakt, że spór dotyczy wewnętrznych spraw Polski, a Parlament Europejski nie powinien ingerować w sprawy państw członkowskich Unii.

Na odpowiedź PE w sprawie ulotki Czarneckiego nie trzeba było długo czekać.

Tuż przed środowym posiedzeniem europarlamentu unijny urzędnicy doprecyzowali, jak będzie wyglądać głosowanie nad odwołaniem Czarneckiego. Deputowani w Strasburgu oddadzą swoje głosy w sposób tajny, a do usunięcia europosła PiS z funkcji potrzebna będzie większość 2/3. Jednak przy jej obliczaniu liczone będą tylko głosy oddane "za" lub "przeciw" - przekazał korespondent TVN24 BiS.

Róża Thun: Czarnecki prosi, żeby wytoczyć mu proces Wytaczam proces... czytaj dalej » Oznacza to, że wstrzymanie się od głosu nie wpłynie na decyzję o odwołaniu lub pozostawieniu na stanowisku Czarneckiego.

Tuż po głosowaniu, około godziny 12.30, spotkanie z dziennikarzami w Strasburgu zapowiadają europosłowie z Prawa i Sprawiedliwości.

Porównał Thun do "szmalcownika"

W pierwszej połowie stycznia liderzy czterech grup politycznych w Parlamencie Europejskim (chadeków, socjalistów, liberałów i zielonych) napisali list do szefa europarlamentu Antonio Tajaniego, domagając się odwołania Czarneckiego z funkcji w związku w tym, że porównał on europosłankę PO Różę Thun do "szmalcownika".

Była to reakcja na jej wystąpienie w krytycznym wobec działań polskich władz reportażu francusko-niemieckiej telewizji Arte. - Jak tak dalej pójdzie, w Polsce nastanie dyktatura, ale my nie zgodzimy się na to - mówiła w nim Thun.

- Podczas II Wojny Światowej mieliśmy szmalcowników, a dzisiaj mamy Różę von Thun und Hohenstein i niestety, wpisuje się ona w pewną tradycję. Miejmy nadzieję, że wyborcy to zapamiętają i przy okazji wyborów wystawią jej rachunek - odparł na to europoseł PiS.

Konferencja przewodniczących Parlamentu Europejskiego zdecydowała w ubiegłym tygodniu, że głosowanie nad wnioskiem o odwołanie Ryszarda Czarneckiego z funkcji wiceprzewodniczącego PE odbędzie się na posiedzeniu plenarnym 7 lutego.

Jeśli Czarnecki zostanie odwołany, głosowanie w sprawie wyboru nowego wiceprzewodniczącego odbędzie się na kolejnej sesji, która rozpocznie się 28 lutego.

Liderzy ugrupowań w Parlamencie Europejskim zgodzili się, że jego miejsce będzie ewentualnie zarezerwowane dla innego polityka PiS.

Oglądaj Wideo: tvn24 Przyszłość Ryszarda Czarneckiego