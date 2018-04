Dla Polski i Francji celem jest silna Unia Europejska bez podziałów. Czasem różnią się nasze wizje dotyczące sposobów, jak to osiągnąć - powiedział w Paryżu szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz.

Czaputowicz spotkał się z szefem francuskiej dyplomacji Jean-Yves'em Le Drianem. Po spotkaniu poinformował, że rozmowa dotyczyła m.in. współpracy dwustronnej w zakresie bezpieczeństwa, przyszłości UE oraz ożywienia relacji polsko-francuskich.

Chcemy, żeby Unia Europejska miała legitymację demokratyczną, była bliższa obywatelom. Występują tu pewne różnice - prezydent Francji Emmanuel Marcon wyszedł z ideą konferencji na ten temat. My nie jesteśmy temu przeciwni, ale uważamy, że źródłem legitymacji (UE) są parlamenty narodowe Jacek Czaputowicz

- Oba państwa dążą do tego, by umocnić pozycję Unii Europejskiej w świecie, by rozwijać Unię Europejską. Różnimy się czasami co do sposobów, jak to osiągnąć. Celem jest wspólna, silna Unia Europejska i - jak usłyszałem od mojego partnera - jedna UE, bez podziałów - powiedział Czaputowicz.



- Chcemy, żeby Unia Europejska miała legitymację demokratyczną, była bliższa obywatelom. Występują tu pewne różnice - prezydent Francji Emmanuel Marcon wyszedł z ideą konferencji na ten temat. My nie jesteśmy temu przeciwni, ale uważamy, że źródłem legitymacji (UE) są parlamenty narodowe - podkreślił Czaputowicz. Zaznaczył, że usłyszał od Le Driana "jasną deklarację, że Francja jest za jedną UE, za jednością Unii".



Czaputowicz powiedział swemu francuskiemu partnerowi o zmianach systemu sądownictwa w Polsce, podkreślając, że nie odbiegają one od standardów w innych państwach europejskich. - Poinformowałem też o rozmowach prowadzonych z Komisją Europejską, o planowanej wizycie wiceprzewodniczącego KE Fransa Timmermansa, o pewnych zmianach podjętych z inicjatywy parlamentarzystów - mówił. Dodał, że "Francja obserwuje ten proces z nadzieją, oczekuje też kompromisu, ale też wspiera KE".

Źródło: MSZ / Gabriel Piętka Jacek Czaputowicz w Paryżu

Czaputowicz: Timmermans spotka się z prezeskami Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego Wiceprzewodnicząc... czytaj dalej » Czaputowicz ustalił z szefem francuskiej dyplomacji rozpoczęcie prac "nad napełnieniem treścią" polsko-francuskiego partnerstwa strategicznego. - W tym roku kończy się porozumienie na ten temat, chodzi o to, żeby je przedłużyć, rozwinąć i zawrzeć konkretne propozycje w różnych aspektach działalności politycznej, kulturalnej, naukowej, w dziedzinie bezpieczeństwa - powiedział szef MSZ.



Zaznaczył, że w tym roku w Polska obchodzi 100-lecie odzyskania niepodległości, w tym samym czasie w Paryżu odbędą się uroczystości 100-lecia zakończenia pierwszej wojny światowej, a w przyszłym roku będzie obchodzony jubileusz nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Francją. Jak podkreślił, będą to okazje do symbolicznego uczczenia bardzo dobrych historycznych stosunków między naszymi państwami.

