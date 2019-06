Dekarz zasnął podczas pracy na dachu. Musieli interweniować strażacy

Dekarz leżał na dachu co najmniej 30 minut. Ktoś zauważył, że się nie rusza, potem, że nie odpowiada na pytania. Zaniepokojeni mieszkańcy poprosili o pomoc policję i straż pożarną.

"Na skraju dachu jest mężczyzna". Dekarza wzięli za samobójcę Człowiek na... czytaj dalej » Policja i straż pożarna otrzymały w sobotę nietypowe zgłoszenie z Cytrynowa (woj. wielkopolskie). Z relacji zgłaszającego wynikało, że na dachu jednego z tamtejszych domów leży mężczyzna.

- Mężczyzna ten miał się znajdować na dachu, na wysokości około 3-4 metrów. Leżał tam około 30 minut. Nie reagował na nawoływania przechodniów, nie było z nim żadnego kontaktu, dlatego zdecydowano się powiadomić służby - mówi Anna Osińska z gnieźnieńskiej policji.

Kiedy policjanci dojechali na miejsce, byli tam już też strażacy. Okazało się, że mężczyzn leżący na dachu to dekarz, który przysnął podczas pracy.

- To było bardzo nieodpowiedzialne zachowanie. Na pewno ten dekarz był zaskoczony, jak zobaczył ile osób obserwuje to, co się działo na dachu. Nasi strażacy pomogli temu mężczyźnie zejść na ziemię - mówi Tomasz Chimiak, naczelnik OSP Trzemeszno.

Mężczyzna nie odniósł żadnych obrażeń. Po interwencji służb wrócił do domu. Tym razem skończyło się na pouczeniu.

