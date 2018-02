"Budujemy kraj, w którym przyszłość jest związana z ciężką pracą"





Republikę Południowej Afryki czekają trudne decyzje dotyczące gospodarki, ale nastał "wspaniały świt" - powiedział w parlamentarnym orędziu prezydent RPA Cyril Ramaphosa, który w czwartek objął najwyższe stanowisko w tym państwie.

- Budujemy kraj, w którym przyszłość jest związana z własnymi inicjatywami i ciężką pracą, a nie kolorem skóry, miejscem urodzenia, płcią, językiem czy dochodem rodziców - oznajmił prezydent. - Powinniśmy odrzucić sceptycyzm, który zawiódł nasz kraj, ponieważ nadszedł nowy świt, wspaniały świt - dodał.

"Niepocieszony, że Mandela nie wybrał go na następcę"

Ramaphosa ostrzegł, że RPA czekają trudne gospodarcze zadania, wśród których wymienił m.in. załatanie dziury budżetowej, ustabilizowanie długu publicznego i przywrócenie do dobrej kondycji spółek państwowych. Przypomniał, że 1 maja 2018 roku po raz pierwszy w historii RPA wprowadzona zostanie płaca minimalna.

RPA ma nowego prezydenta. Opozycja zbojkotowała wybory Były przywódca... czytaj dalej » W piątkowym przemówieniu prezydent podziękował również swojemu poprzednikowi Jacobowi Zumie. Poinformował, że rozmawiał z nim w czwartek, "wymieniając uprzejmości". Gdy Ramaphosa wspomniał nazwisko swojego poprzednika, parlamentarzyści zaczęli buczeć - poinformował portal "Times Live".

Zuma w środę wieczorem w telewizyjnym wystąpieniu ogłosił swą rezygnację "z natychmiastowym skutkiem", co zakończyło trwający od kilku miesięcy kryzys polityczny w RPA. Pozycja Zumy była osłabiona od grudnia 2017 roku, gdy rządzący Afrykański Kongres Narodowy (ANC) wybrał na swego przewodniczącego Ramaphosę. Podczas kampanii obiecywał on walkę z korupcją i rozwój gospodarczy kraju.

W czwartek parlament wybrał Ramaphosę, byłego przywódcę związkowego i biznesmena, na prezydenta RPA. 65-latek był jedynym kandydatem na ten urząd. Partie opozycyjne odmówiły wzięcia udziału w głosowaniu i wezwały do rozwiązania parlamentu oraz ogłoszenia przedterminowych wyborów.

Jak podaje BBC, Ramaphosie zależało na najwyższym stanowisku w państwie, od kiedy ANC doszła do władzy. Miał być tak niepocieszony, że Nelson Mandela nie wybrał go na swego następcę, że odszedł z polityki do biznesu.

Według brytyjskiego nadawcy do głównych wyzwań nowego prezydenta należy przywrócenie zaufania inwestorów do kraju i zjednoczenie ANC, partii, której w latach 1991-1997 przewodził Nelson Mandela. Problemem RPA pozostają również nierówności społeczne, konflikty na podłożu rasowym oraz ponad 25-procentowa stopa bezrobocia.