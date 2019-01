Słońce, morze, piasek i on. Hercules RAF-u lądował na plaży

Video: tvn24

Wałęsa podtrzymuje słowa: Putin to bardzo mądry człowiek

27.12 | Podtrzymuję wszystko, co powiedziałem. Zrobiłem to celowo, wiem, dokąd zmierzam - powiedział w rozmowie z TVN24 były prezydent Lech Wałęsa. Odniósł się w ten sposób do swojej niedawnej wypowiedzi dla rosyjskiego portalu Sputnik, w którym nazwał Władimira Putina "mądrym człowiekiem" oraz ocenił, że Polsce bliżej "do Moskwy niż do Nowego Jorku".

