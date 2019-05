"Proszę z głębi serca o przerwanie procesu beatyfikacyjnego mojego ojca"

Córka zamordowanego przez Czerwone Brygady w 1978 roku byłego premiera Włoch Aldo Moro zaapelowała do papieża Franciszka, aby przerwał jego proces beatyfikacyjny. Jak wyjaśniła, nie chce ona instrumentalnego wykorzystywania postaci jej ojca. To wyjątkowa sytuacja, gdy rodzina nie chce wyniesienia kandydata na ołtarze.

W liście do papieża rozpowszechnionym w poniedziałek przez media Maria Fida Moro podkreśliła, że proces kanoniczny "został zamieniony przez osoby postronne w rodzaj wojny między bandami, by przywłaszczyć sobie samą beatyfikację instrumentalnie wykorzystując ją dla swoich celów". To, jak dodała, jest "sprzeczne z prawdą i godnością" jego osoby.