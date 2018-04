Foto: PAP/EPA/MICHAEL REYNOLDS Video: Justyna Zuber / Fakty z zagranicy TVN24 BiS

28.03.2018 | Kim Dzong Un w Chinach. Wkrótce ma spotkać się...

Nie ma żadnych wątpliwości, jaka fotografia jest zdjęciem dnia. To Kim Dzong Un obok Xi Jinpinga w Pekinie. Już we wtorek media informowały o tajemniczym pociągu, który przyjechał do Chin. Teraz wiemy już na pewno, że pasażerem był dyktator Korei Północnej. Co więcej, Kim Dzong Un spędził w chińskiej stolicy aż cztery dni. To, że informacja o wizycie nie przedostała się do opinii publicznej, możliwe jest tylko w Chinach. Paradoksalnie jednak, to nie to spotkanie jest najważniejsze, a to, do którego dojść ma już za kilka tygodni, czyli rozmowa Kim Dzong Una z Donaldem Trumpem. ​Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

