Ma 1300 lat i dzielnie walczy z upałami

Cis z Henrykowa Lubańskiego (woj. dolnośląskie) to najstarsze drzewo w Polsce. Jednak i ono - mimo lat doświadczeń - nie radzi sobie z wysokimi temperaturami i brakiem opadów. Dlatego z pomocą cisowi przyszli ludzie.

Cis ma niemal 1300 lat. Od kilku lat wspomagany jest przez ludzi. Wszystko dlatego, że drzewo zaczęło obumierać. I tak korzenie zabezpieczono przed gryzoniami, a wokół pomnika przyrody stanęło specjalne rusztowanie. Cis zabezpieczany jest na czas zimy i przygotowywany do letnich upałów.

Ochrona przed poparzeniami

Pień wypełnili słomą, rusztowanie okryli folią. Ratują najstarsze drzewo w Polsce W Henrykowie... czytaj dalej » - Dbamy o to żeby chronić go przed poparzeniem słonecznym i utrzymywać właściwą wilgotność gleby - mówi Jerzy Stolarczyk, arborysta, który od kilku lat zajmuje się henrykowskim cisem. I dodaje, że opiekunowie drzewa zamontowali specjalne pompy i zamgławiacze. - Staraliśmy się działać tak żeby naśladowało to naturalne warunki, ale musimy pamiętać, że jest to ciągle sztuczne podtrzymanie tego drzewa - podkreśla Stolarczyk.

Specjaliści uważnie obserwują drzewo i śledzą warunki atmosferyczne. Nie podlewają zabytkowego drzewa non stop. Proces podlewania jest zautomatyzowany, ale nad nawodnieniem czuwa człowiek. - Interweniujemy tylko, gdy wilgotność gleby spada. Wtedy cis może przyjąć ponad 300 litrów przy jednym podlaniu - wyjaśnia arborysta.

"Nie ma tu pola na pomyłkę"

Przyrodnicy wspomagają drzewo, ale nie chcą go wyręczać. Wszystko dlatego, by nie doszło do sytuacji w której cis będzie utrzymywany w sztucznym środowisku. Efekty ich działań widać gołym okiem. Staruszek odżył. - Widzimy kolor igieł i nowe pędy. Drzewo jest witalne, ale trzeba pamiętać, że jest wiekowe. Wszystkie zabiegi wokół niego powinny być prowadzone z najwyższą starannością. Nie ma tu pola na pomyłkę - zaznacza Stolarczyk.

Cis jest symbolem Henrykowa Lubańskiego. W 1813 roku jego pień szablami pocięli Kozacy. Drzewo przetrwało. Najbardziej ucierpiało podczas wichury z końca lat 80. To właśnie wtedy zniszczona została jego odnoga.

