Ciężarówka "rozjechała" most. Gmina prosi o pomoc w namierzeniu kierowcy

Most w Bogdaszowicach na Dolnym Śląsku został zniszczony. Mimo wyraźnie zaznaczonego ograniczenia tonażu, ktoś wjechał na niego ciężarówką. Okoliczni mieszkańcy stracili wygodny skrót, a sprawcy poszukuje policja.

We wtorek koło południa sołtys Bogdaszowic powiadomiła gminę, że prawdopodobnie w wyniku najechania przez pojazd ciężarowy został załamany most drogowy nad rzeką Strzegomka.

- Po przyjeździe na miejsce przy krawędzi zarwanego mostu od strony wsi Bogdaszowice, w miejscu styku konstrukcji mostu z jezdnią asfaltową były wyraźne ślady bieżnika z opon dużego pojazdu - mówi Stanisław Chojecki, kierownik Wydziału Dróg i Transportu Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Do odbudowy, czy nowy?

Most łączył Bogdaszowice ze Stoszycami. Nie jest to może bardzo uczęszczana droga, ale przeprawa stanowiła duże ułatwienie dla mieszkańców. Teraz będą musieli dokładać 5,5 kilometra, aby dotrzeć z jednej wsi do drugiej.

Sprawa została zgłoszona na policję, prowadzone jest dochodzenie. Jednocześnie władze gminy zwracają się z prośbą do osób mogących ustalić sprawcę zdarzenia o kontakt z Wydziałem Dróg i Transportu UMiG Kąty Wrocławskie pod numerami telefonów 71 390 71 59 i 71 390 72 37.

Urzędnicy sprawdzą czy most będzie można odbudować, czy też konieczna będzie rozbiórka. Koszt nowej przeprawy może wynieść około 300 tysięcy złotych, a okres odbudowy może około roku. W gminie oczekują obecnie na ekspertyzę rzeczoznawcy.

Uszkodzony most znajduje się w Bogdaszowicach:



