Rutynowa kontrola. 41 osób w naczepie chłodzącej ciężarówki w Grecji

Policja znalazła 41 migrantów w ciężarówce chłodni podróżującej przez północną Grecję - przekazała w poniedziałek agencja Reutera. Nikt z przewożonych w ten sposób nie ucierpiał. Kierowcę razem z migrantami przewieziono na pobliski komisariat.

Policja zatrzymała ciężarówkę na autostradzie nieopodal miasta Ksanti w północnej Grecji na rutynową kontrolę.

Kierowca został zatrzymany i razem z 41 migrantami przewieziony do pobliskiego komisariatu.

Żaden z migrantów, z których większość to obywatele Afganistanu, nie ucierpiał w drodze - przekazały służby, dodając, że system chłodzący w naczepie nie był uruchomiony.

Policja zatrzymała ciężarówkę z migrantami na autostradzie nieopodal miasta Ksanti

Ciała w ciężarówce w Essex

Kolejne zatrzymania w związku z ciałami z ciężarówki. Policja zapowiada "wytępienie gangów" Wietnamska... czytaj dalej » Grecka policja dokonała zatrzymania ciężarówki z migrantami niespełna dwa tygodnie po tym, jak nieopodal Londynu znaleziono 39 ciał w naczepie chłodzącej ciężarówki.

CIAŁA W CIĘŻARÓWCE. CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Choć początkowo informowano, że 31 mężczyzn i osiem kobiet, których ciała znaleziono pojeździe to Chińczycy, obecnie brytyjska policja uważa, że wszystkie ofiary to Wietnamczycy. Agencja Reutera wyjaśnia, że większość z nich pochodziła z prowincji Nghe An i Ha Tinh, w północnej części kraju, gdzie m.in. brak pracy skłaniają ludzi do nielegalnej emigracji za pośrednictwem wyspecjalizowanych gangów.

W związku ze sprawą brytyjskie władze postawiły zarzuty dwóm mężczyznom, którzy mieli kierować ciężarówkę w drodze do i przez Anglię. Poszukiwanych jest także dwóch braci, którzy według policji mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia sprawy. Dodatkowo akcję prowadzą także władze w Wietnamie, które do tej pory zatrzymały 10 osób, a kilka kolejnych wezwały na przesłuchanie.

Źródło: PAP/Maciej Zieliński 39 ciał w ciężarówce pod Londynem