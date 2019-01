Kaptur na głowie, w ręku nóż. Podejrzewanego o napady nagrał monitoring

Napad na biuro turystyczne, sklep i punkt poboru opłat. Kamery uchwyciły podejrzewanego o rozboje mężczyznę. Jest poszukiwany.

Policjanci wyjaśniają trzy rozboje, do których doszło w Cieszynie. Do dwóch przestępstw doszło w ostatnim miesiącu 2018 roku: 12 grudnia około godziny 17.45 na ulicy Zamkowej i 18 grudnia około 16.20 na ulicy Szerokiej.

Ostatni rozbój miał miejsce 10 stycznia o godzinie 14.35 na ulicy Stary Targ.

O ich dokonanie śledczy podejrzewają jednego sprawcę.

Pracownica postraszyła go policją

- Napastnik wszedł do biura turystycznego, sklepu i punktu poboru opłat. Za każdym razem działał identycznie. Miał na twarzy chustę i w ręku nóż, którym groził pracownikom punktu handlowego. Kazał oddać pieniądze. Ostatni napad nie doszedł do skutku, ponieważ sprawca się spłoszył. Gdy pracownica poinformowała go, że w pobliżu jest policja, uciekł - relacjonuje Krzysztof Pawlik, rzecznik policji w Cieszynie.

Podejrzewanego o rozboje mężczyznę zarejestrowała kamera monitoringu. Był wtedy na ulicy i nie miał zasłoniętej twarzy. Policja publikuje zdjęcia z nagrania, apelując o pomoc w ustaleniu sprawcy napadów.

Na podstawie zgromadzonych dotychczas materiałów ustalono, że mężczyzna był ubrany w ciemną kurtkę z kapturem, spodnie jeansy, ciemne obuwie, szalik lub chustę zasłaniającą twarz.

Z wyglądu ma 40-50 lat, jest średniej budowy ciała, mierzy ponad 190 centymetrów.

Policja prosi o pomoc

Policjanci apelują, by wszystkie informacje, które mogą przyczynić się do identyfikacji mężczyzny - widocznego na opublikowanym nagraniu - kierować bezpośrednio do komendy w Cieszynie lub pod numerami telefonów: 33 8 516 200, 33 8 516 280 lub 112. Zgłoszenia można też kierować na adres mailowy: dyzurny@cieszyn.ka.policja.gov.pl