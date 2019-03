DzieńKobiet na Twitterze. Politycy ślą życzenia

Foto: Twitter Video: Fakty TVN

07.03.2017 | Dzień Kobiet pod znakiem protestu. 8 marca...

To zaproszenie nie tylko dla kobiet i nie tylko z Warszawy, czy innych dużych miast - po "czarnym poniedziałku" będzie "czarna środa". Tym razem Dzień Kobiet nie będzie okazją do świętowania, ale protestu i walki. O dostęp do in vitro, antykoncepcji, badań prenatalnych i opieki okołoporodowej.

