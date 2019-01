Pingwin Pierogi z Cincinnati. Imię wybrali mu internauci

Zoo w Cincinnati w stanie Ohio (USA) poprosiło o pomoc w nazwaniu pingwina, który urodził się w sylwestra. W utworzonej w mediach społecznościowych ankiecie najwięcej głosów uzyskało imię Pierogi.

Wymarzona praca wśród pingwinów. Polska Stacja Antarktyczna rekrutuje Polska stacja... czytaj dalej » W ogrodzie zoologicznym w Cincinnati mieszka największa kolonia tych ptaków w USA. Pracownicy opiekują się 30 osobnikami i mają zwyczaj nadawać imiona zwierzętom danego gatunku według klucza. Dla pingwinów małych zarezerwowano kategorię "jedzenie i napoje".

Pomysł podsunęli internauci

Grono mieszkańców zoo powiększyło się w sylwestra. Na świat przyszło wtedy pisklę pingwina małego.

"Pomóżcie nam wybrać imię dla pisklęcia, które wykluło się w sylwestra" - napisali pracownicy zoo na Facebooku i Twitterze. Poprosili internautów o podanie propozycji, z których później zespół opiekunów wybrał dwie ich zdaniem najlepsze.





W środę 9 stycznia utworzono ankietę, w której można było głosować na "Toast" (ang. "grzanka" albo "toast") i "Pierogi".



Help us name our penguin chick that hatched on New Year's Eve! Most of the little blue penguins in our colony are named after food & beverages so we asked for name suggestions with that theme. The penguin care team picked their 2 fav suggestions! Winner will be announced tomorrow — Cincinnati Zoo (@CincinnatiZoo) 9 stycznia 2019

Internauci wybrali

W czwartek 10 stycznia na Facebooku zoo ogłosiło: "Głosowanie zakończone! Powitajcie Pierogi <3".

Okazało się, że na imię Pierogi zagłosowało 60 proc. internautów obserwujących media społecznościowe zoo w Cincinnati. Druga propozycja, Toast, tak jednak spodobała się pracownikom zoo, że też zostanie wykorzystana. Opiekunowie ptaków nadadzą je pisklęciu, które wykluło się na początku roku.









Pingwin mały

Gatunek pingwina małego wyróżnia się granatowo-czarnym upierzeniem i - jak wskazuje nazwa - niewielkimi rozmiarami. Dorosłe osobniki mają około 40 cm wysokości i ważą około kilograma. Występują u wybrzeży Nowej Zelandii i Australii, pojawiają się też na pacyficznym wybrzeżu Patagonii.