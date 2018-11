Prezenter wygenerowany przez sztuczną inteligencję





»

Chińska państwowa agencja informacyjna Xinhua i firma z branży technologicznej Sogou zaprezentowały w środę prezentera informacji wygenerowanego przez sztuczną inteligencję. Pierwowzorem animacji jest prawdziwy dziennikarz zatrudniony w agencji.

Animacja prezentera wiadomości, którego przedstawiono na piątej Międzynarodowej Konferencji Internetowej (World Internet Conference) w Wuzhen w Chinach stworzono w oparciu o analizę mimiki twarzy, głosu i zachowań prawdziwego dziennikarza - poinformowała chińska agencja informacyjna Xinhua.

To dzieło stworzył komputer. Sprzedano je za niemal pół miliona dolarów Okazuje się, że... czytaj dalej » Na pokazie zaprezentowano dwie wersje animacji: mówiącą po angielsku oraz mandaryńsku.

Pierwsze wystąpienie wirtualnego prezentera

- Dzień dobry wszystkim! Jestem angielską wersją wirtualnego prezentera. To jest mój pierwszy dzień w agencji Xinhua - brzmiały pierwsze słowa debiutanta. - Mój głos i wygląd wzorowane są na Zhang Zhao, prawdziwym prezenterze, który pracuje w agencji.

W dalszej części prezentacji wirtualny "dziennikarz" zapowiedział: "Będę pracował niestrudzenie, aby informować was na bieżąco, ponieważ teksty będą wprowadzane do mojego systemu w sposób nieprzerwany".



Xinhua AI anchor, launched on Wednesday, starts presenting news reports from Thursday. In this program, he takes you to have a look at what a Panama official and the Chinese businessman Jack Ma say about the ongoing #CIIE. pic.twitter.com/OZkRQtv1sQ — China Xinhua News (@XHNews) 8 listopada 2018

Twórcy podkreślają, że prezenter może pracować 24 godziny na dobę, obniżając koszty produkowania serwisów informacyjnych. Na razie przewiduje się, że rozwiązanie będzie stosowane na stronach internetowych i w mediach społecznościowych.

Specjaliści komentują

Sztuczna inteligencja miała wyszukiwać najlepsze CV. Odrzucała kobiety Amazon odkrył... czytaj dalej » Profesor Michael Wooldridge z Oxford University, specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji, zauważył w rozmowie z BBC, że dłuższe oglądanie serwisu prezentowanego przez wirtualnego dziennikarza "jest dość trudne". - To jest bardzo płaskie, bardzo jednowymiarowe. Nie ma rytmu, tempa ani akcentów -stwierdził Wooldridge.

Zwrócił też uwagę na pozatechnologiczny aspekt wirtualnej prezentacji. Prawdziwi prezenterzy informacji - zdaniem profesora - są często osobami cieszącymi się zaufaniem publicznym. - Kiedy patrzysz na animację, całkowicie tracisz kontakt z prezenterem - uważa naukowiec.

Inny specjalista w tej dziedzinie, Noel Sharkey, komentując dla BBC pokaz wirtualnych prezenterów stwierdził natomiast, że jest to "obiecujący pierwszy krok".