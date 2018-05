Ponad 20 lat temu stracił obie nogi. Na protezach zdobył Mount Everest





»

69-letni Xia Boyu zdobył Mount Everest. To wyjątkowy wyczyn, bo Chińczyk ma amputowane obie nogi.

Xia Boyu zdobył Mount Everest z pomocą ekipy szerpów w poniedziałkowy ranek. Został tym samym drugą osobą bez kończyn, która tego dokonała, a pierwszą, która weszła po stronie nepalskiej.

Pierwszym człowiekiem z amputowanymi kończynami, który zdobył Mount Everest był Nowozelandczyk, Mark Inglis. Dokonał tego w 2006 roku.

Never give up! Xia Boyu, a double amputee who lost both his legs to frostbite in 1975, became the first Chinese to successfully reach the top of Mount Everest with prosthetic legs on May 14, after four previous attempts across 43 years. pic.twitter.com/UuZOoLWzbP — People's Daily,China (@PDChina) 14 maja 2018

Mimo przeciwności

Po wypadku miał nie wstać z wózka. Zdobył Koronę Ziemi w rekordowym czasie Fantastyczne... czytaj dalej »

Pierwszą próbę zdobycia Mount Everestu Boyu podjął w 1975 roku. Podczas burzy oddał swój śpiwór koledze z zespołu, gdyż ten zgubił swój. Miało to miejsce na wysokości 8 tysięcy metrów n.p.m, w tzw. "strefie śmierci". Himalaiści spędzili tam trzy noce i przeżyli, ale góry nie zdobyli.

W 1996 roku zdiagnozowano u Boyu chłoniaki. Wyrok był poważny - mężczyźnie trzeba było amputować nogi poniżej kolan.

Boyu nie załamał się. Otrzymał protezy i w 2014 roku powrócił do wypraw wysokogórskich i podjął kolejną próbę zdobycia szczytu. Musiał ją przerwać ze względu na lawinę. Przez dwa kolejne lata nadal próbował. Najbliżej był w 2016 roku, jego atak na szczyt przerwała jednak śnieżyca.

Cel Xia Boyu został prawie udaremniony przez nepalski rząd, który w ubiegłym roku zabronił wspinaczki osobom z amputowanymi kończynami oraz niewidomym. Decyzja ta wywołała oburzenie wśród himalaistów, także tych z niepełnosprawnościami. Według nich przepisy te są "dyskryminujące i irracjonalne".

Jeden z doświadczonych wspinaczy, Alan Arnette zapytał na swoim blogu: "Na czym to się zakończy? Na ludziach z astmą, cukrzycą, hemofilią i rakiem? Wszystkim wymienionym udało się ostatnio zdobyć szczyt Mount Everest i to bez problemów".

Na początku tego roku nepalskie sądy uznały nowe zasady za dyskryminujące i wycofały je.



This is 69yo Xia Boyu, a Chinese climber who lost both legs to frostbite on Mount Everest 40 years ago. He’s just summitted with prosthetics pic.twitter.com/yTAURJ2j8u — Siobhan Heanue (@siobhanheanue) 14 maja 2018

Autor: aw//ŁUD