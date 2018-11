Wisiał na rękach podczas lotu. Niewątpliwie niezapomniane wakacje w Szwajcarii

28.11 | W Szwajcarii amerykański turysta przez prawie cztery minuty wisiał na rękach pod lotnią w trakcie lotu, bo instruktor zapomniał o przypięciu uprzęży zabezpieczającej. Dramatyczną historię i nagranie upublicznił w internecie mieszkaniec Florydy. To był pierwszy dzień wakacji Chrisa w Szwajcarii. Chwilę przed nim razem z instruktorem wystartowała jego żona i wszystko poszło sprawnie. Lot Chrisa zdecydowanie jednak sprawny nie był, gdy okazało się, że instruktor zapomniał go bezpiecznie przypiąć. Co prawda pilot robił potem wszystko, żeby jak najszybciej bezpiecznie wylądować, a groźna sytuacja skończyła się dla Chrisa tylko złamaniem nadgarstka i zerwaniem ścięgna, niemniej instruktor popełnił poważny błąd, który zbada teraz szwajcarski urząd lotnictwa. A Amerykanin zapowiada, że jeszcze kiedyś chętnie poleci.

Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved]

Foto: [2018 Cable News Network All Right Reserved] | Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved]

Wypadek na lotni w Szwajcarii. Instruktor nie przypiął turysty