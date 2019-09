Żart prezydenta wygrał z fetą jak z komedii Barei. Najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Video: Reuters

Chcieli uciszyć koguta, bo piał za głośno. Sąd im nie pozwolił

05.09 | Mieszkańcy francuskiej wyspy Oleron chcieli uciszyć Maurica - koguta sąsiadki, który piejąc o poranku, robi ogromny hałas i zakłóca spokój. Para postanowiła złożyć pozew do sądu o to, by ptak został usunięty z domu albo w jakiś sposób uciszony. Sprawa ciągnęła się prawie dwa lata. W czwartek sąd w Rochefort odrzucił żądania poirytowanych rolników, dodatkowo orzekł, że właścicielka koguta w ramach rekompensaty ma otrzymać od dwójki rolników tysiąc euro.

