6.04. | - Panie pośle, ja panu wytłumaczę, o co chodzi - w ten sposób Bartosz Arłukowicz (PO) zwrócił się do Tomasza Latosa (PiS). - Mamy jajko, mamy plemnik. Ten lek służy temu, żeby to jajko nie spotkało się z tym plemnikiem. I wy to nazywacie przerywaniem ciąży. Wy się za chwilę zaczniecie pochylać nad losem plemników, no ma główkę, ma witkę, rusza się, czyli żyje. Ja się boję, że zejdziecie do poziomu plemnika - dodał.

