Odnalezieni chłopcy czy narodziny goryla? Wybierz wideo tygodnia w tvn24.pl

Melania i Donald Trump oglądający fajerwerki z balkonu Białego Domu w Święto Niepodległości, zmagania z upałem zwierząt z paryskiego zoo, czy nagranie z monitoringu na którym zapada się 50-metrowy odcinek jezdni? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

Sonda zamknij Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl: Chłopcy odnalezieni żywi w jaskini. Armia pokazała nagranie Zoo w Dallas powitało goryla nizinnego Melania i Donald Trump w Święto Niepodległości Efektowny chwyt w Major League Basebal Mrożone posiłki, kąpiele w basenie. Tak zwierzęta radzą sobie z upałami Zapada się 50-metrowy odcinek jezdni. Zobacz nagranie ”Pozwala im ssać, kiedy tylko zechcą". Pierwsze nagranie tygrysicy Nai i jej dzieci Głowa utknęła między barierkami. Dziecko zwisało z balkonu na piątym piętrze Wąż na wycieraczce auta. "Szaleństwo! Coś takiego ogląda się tylko w telewizji" Rekin wciągnął turystkę do wody Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl: Wyniki głosowania 67% Chłopcy odnalezieni żywi w jaskini. Armia pokazała nagranie 67% 0% Zoo w Dallas powitało goryla nizinnego 0% 33% Melania i Donald Trump w Święto Niepodległości 33% 0% Efektowny chwyt w Major League Basebal 0% 0% Mrożone posiłki, kąpiele w basenie. Tak zwierzęta radzą sobie z upałami 0% 0% Zapada się 50-metrowy odcinek jezdni. Zobacz nagranie 0% 0% ”Pozwala im ssać, kiedy tylko zechcą". Pierwsze nagranie tygrysicy Nai i jej dzieci 0% 0% Głowa utknęła między barierkami. Dziecko zwisało z balkonu na piątym piętrze 0% 0% Wąż na wycieraczce auta. "Szaleństwo! Coś takiego ogląda się tylko w telewizji" 0% 0% Rekin wciągnął turystkę do wody 0% Oddanych głosów: 3 zobacz wyniki



1. Chłopcy odnalezieni żywi w jaskini

Jest ich dwunastu i wszyscy, wraz ze swoim trenerem, żyją - ogłosiły władze regionalne w Tajlandii, które w poniedziałkowy wieczór czasu lokalnego poinformowały o odnalezieniu zaginionych w czerwcu młodych piłkarzy. Tajlandzka armia opublikowała nagranie, na którym widać chłopców rozmawiających z płetwonurkami.

Oglądaj Wideo: Thai NavySEAL/facebook Chłopcy odnalezieni żywi w jaskini. Armia pokazała nagranie

2. Zoo w Dallas powitało goryla nizinnego

W piątek pierwszy raz zaprezentowano światu urodzonego 25 czerwca goryla nizinnego. To pierwszy taki przypadek w ogrodzie zoologicznym w Dallas od 20 lat. Opiekunowie jeszcze nie nazwali malucha, bo nie wiadomo na razie, jakiej jest płci. Goryl nizinny to gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem.

Oglądaj Wideo: APTN Zoo w Dallas powitało goryla nizinnego



3. Melania i Donald Trump w Święto Niepodległości

Amerykanie w środę hucznie obchodzili 242. rocznicę uzyskania niepodległości. W Nowym Jorku i innych miastach USA odbyły się koncerty, pochody i konkursy jedzenia hot dogów na czas. Po zachodzie słońca zorganizowane zostały zaś wielkie pokazy fajerwerków.

Oglądaj Wideo: ENEX Melania i Donald Trump w Święto Niepodległości

4. Efektowny chwyt w Major League Baseball

Ofiarność w sporcie jest w cenie. Keon Broxton bohaterem środowej serii spotkań MLB, najlepszej bejsbolowej ligi świata. Zwycięstwo Milwaukee Brewers przypieczętował rozpaczliwym, acz skutecznym chwytem. Rywale liczyli na home run, czyli piłkę lądującą za ogrodzeniem i zdobycie wszystkich baz przez pałkarza, ale musieli obejść się smakiem. Broxton sporo się nagimnastykował.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Efektowny chwyt w Major League Baseball



5. Mrożone posiłki, kąpiele w basenie

Zwierzęta z paryskiego zoo zmagały się z wysoką temperaturą. Ssaki morskie chłodziły się, pływając w basenach. Dzikie koty mogły orzeźwić się bryłami lodu, w których zamrożono im posiłki.

Oglądaj Wideo: Reuters Mrożone posiłki, kąpiele w basenie. Tak zwierzęta radzą sobie z upałami



6. Zapada się 50-metrowy odcinek jezdni

W chińskiej prowincji Syczuan w niedzielę zawaliła się droga zbudowana na skarpie. Mogły się do tego przyczynić intensywne opady deszczu w ostatnich dniach. Służby zarządziły ewakuację mieszkańców okolicznych budynków. Nie ma doniesień o poszkodowanych. Moment zdarzenia uchwyciły kamery monitoringu.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Zapada się 50-metrowy odcinek jezdni. Zobacz nagranie

7. Pierwsze nagranie tygrysicy Nai i jej dzieci

Po prawie trzech i pół miesiąca ciąży tygrysica amurska Naya urodziła cztery młode. Kamery zamontowane w angielskim ogrodzie zoologicznym uchwyciły pierwsze chwile kociej rodziny.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] "Pozwala im ssać, kiedy tylko zechcą". Pierwsze nagranie tygrysicy Nai i jej dzieci

8. Głowa utknęła między barierkami

Czteroletni chłopiec utknął pomiędzy barierkami zabezpieczającymi balkony na piątym piętrze jednego z bloków w Pingtung w południowym Tajwanie. Lokalne media informowały, że dziecko wisiało kilkanaście metrów nad ziemią 30 minut. Strażacy dostali się do chłopca przez sąsiedni balkon. Rodziców nie było w domu. Do sytuacji doszło 23 czerwca.

Oglądaj Wideo: Reuters Głowa utknęła między barierkami. Dziecko zwisało z balkonu na piątym piętrze

9. Wąż na wycieraczce auta

Kiedy kierowca z Phoenix w amerykańskiej Arizonie włączył wycieraczki w samochodzie, spod maski wypełzł wąż. Gdy mężczyzna zatrzymał auto, gad prawdopodobnie znowu ukrył się w pojeździe. - To nie była tylko panika. Zdałem sobie nagle sprawę, że naprawdę wyszedł z mojego samochodu. Szaleństwo! Coś takiego ogląda się tylko w telewizji - powiedział kierowca.

Oglądaj Wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2018 Wąż na wycieraczce auta. "Szaleństwo! Coś takiego ogląda się tylko w telewizji"

10. Rekin wciągnął turystkę do wody

34-letnia Australijka karmiła rekiny z łodzi u wybrzeży Perth. Jeden z drapieżników chwycił ją za palec i wciągnął do wody. Kobieta miała sporo szczęścia, cała historia zakończyła się tylko drobnymi obrażeniami.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Rekin wciągnął turystkę do wody