Atak zająca wielkanocnego czy starcie z jaszczurką? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Komplikacje w czasie wizyty Kim Dzong Una w Rosji, tygrysy i ich nowe leżaki ze starych węży strażackich, niespodziewany atak zajączka wielkanocnego, a może starcie reporterki z jaszczurką? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

Sonda zamknij Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl Zaskakujące poprawki przed przyjazdem Kim Dzong Una do Rosji Telewizyjna reporterka w opałach. "Zaatakowała" ją jaszczurka Floryda i nietypowy obrazek na ulicy. Bójka z udziałem zająca wielkanocnego Kim Kardashian-West zostanie prawniczką Leżaki dla tygrysów Poszukiwania czekoladowych jaj w parku w Tuluzie Kobieta została wciągnięta pod jadący pociąg Worek na śmieci, a w nim trzydniowe szczeniaki. 54-latka usłyszała zarzuty Samochody jak łodzie. "Mamy największe fale w Meksyku" "Oglądałam telewizję i nagle spod wersalki wypełzł mały wąż" Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl Wyniki głosowania 9% Zaskakujące poprawki przed przyjazdem Kim Dzong Una do Rosji 9% 14% Telewizyjna reporterka w opałach. "Zaatakowała" ją jaszczurka 14% 23% Floryda i nietypowy obrazek na ulicy. Bójka z udziałem zająca wielkanocnego 23% 0% Kim Kardashian-West zostanie prawniczką 0% 44% Leżaki dla tygrysów 44% 0% Poszukiwania czekoladowych jaj w parku w Tuluzie 0% 0% Kobieta została wciągnięta pod jadący pociąg 0% 5% Worek na śmieci, a w nim trzydniowe szczeniaki. 54-latka usłyszała zarzuty 5% 5% Samochody jak łodzie. "Mamy największe fale w Meksyku" 5% 0% "Oglądałam telewizję i nagle spod wersalki wypełzł mały wąż" 0% Oddanych głosów: 22 zobacz wyniki

1. Zaskakujące poprawki przed przyjazdem Kim Dzong Una do Rosji

Kim Dzong Un w Rosji i logistyczne wyzwania, z którymi wiąże się wizyta północnokoreańskiego dyktatora. Przyglądali się im dziennikarze telewizji CNN. Czasami są zaskakujące - na przykład, czy przesuwać dywan, czy pociąg? Kim Dzong Un przyjechał do Rosji swoim słynnym opancerzonym pociągiem. Jeszcze w ostatniej chwili konieczne były poprawki kosmetyczne. Dwóch pracowników z desperacją polerowało drzwi, przez które przywódca miał wyjść z wagonu.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Zaskakujące poprawki przed przyjazdem Kim Dzong Una do Rosji

2. Reporterka kontra jaszczurka

Telewizyjna reporterka Abby Phillip z CNN znalazła się w opałach podczas wejścia na żywo. W trakcie dyskusji o amerykańskiej polityce po dziennikarce zaczęła chodzić jaszczurka.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Telewizyjna reporterka w opałach. "Zaatakowała" ją jaszczurka

3. Bójka z udziałem zająca wielkanocnego

Do nietypowej sytuacji doszło na jednej z ulic Florydy. Mężczyzna ubrany w strój zająca wdał się w bójkę. Jak potem tłumaczył, próbował rozdzielić szarpiących się ludzi. Cała sytuacja została nagrana przez jednego ze świadków zdarzenia.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Floryda i nietypowy obrazek na ulicy. Bójka z udziałem zająca wielkanocnego

4. Kim Kardashian-West zostanie prawniczką

Telewizyjna celebrytka przygotowuje się do kariery prawniczki. 38-letnia modelka Kim Kardashian-West w wywiadzie dla telewizji CNN ujawniła, że zgłosiła się na czteroletnie praktyki do jednej z kancelarii adwokackich w San Francisco. Równocześnie studiuje prawo, poświęcając na to 18 godzin tygodniowo. Prawnikiem był jej, nieżyjący już ojciec, Robert Kardashian.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Kim Kardashian-West przygotowuje się do zostania prawniczką

5. Leżaki dla tygrysów

Leżaki dla tygrysów robione ze starych węży strażackich. Takie nietypowe zajęcie, w ramach projektu skautów, ma pewien nastolatek z Kolorado. Cel jest prosty: wykaż się inicjatywą i pomóż wielkim dzikim kotom ze stanowego schroniska.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Leżaki dla tygrysów ze starych węży strażackich

6. Poszukiwania czekoladowych jaj w parku w Tuluzie

Wielkanoc to także czas na poszukiwanie jaj. We francuskiej Tuluzie setki rodzin szukało w parku pisanek. A było czego szukać, bo ukryto około 60 tysięcy czekoladowych wielkanocnych przysmaków.

Oglądaj Wideo: ENEX Poszukiwania czekoladowych jaj w parku w Tuluzie

7. Kobieta została wciągnięta pod jadący pociąg

W San Francisco drzwi ruszającego miejskiego pociągu przycięły rękę wsiadającej pasażerki. - Obróciłem się i zobaczyłem, że ta drobna kobieta przewraca się, bo ciągnie ją pociąg. Wcześniej przez chwilę próbowała biec, z ręką między drzwiami. Pociąg nie zwalniał tylko się rozpędzał. Ludzie stali tam i krzyczeli STOP zatrzymać pociąg, niektórzy uderzali dłońmi w ściany i okna wagonów - relacjonował Will Hayworth, świadek zdarzenia. Kobieta nie odniosła poważnych obrażeń. Przewieziono ją do jednego z miejskich szpitali i po krótkim czasie wypuszczono ją do domu.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Dramatyczna scena w San Francisco. Kobieta została wciągnięta pod jadący pociąg

8. Worek na śmieci, a w nim trzydniowe szczeniaki. 54-latka usłyszała zarzuty

Wszystko wyglądało jak zwykłe wyrzucenie śmieci. Jednak zamiast odpadów w torbie znajdowało się siedem trzydniowych szczeniaków. Kobietę, która w taki sposób próbowała pozbyć się zwierząt, zarejestrował miejski monitoring. 54-latka została w poniedziałek zatrzymana i usłyszała zarzuty.

Oglądaj Wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2019 Worek na śmieci, a w nim trzydniowe szczeniaki. 54-latka usłyszała zarzuty

9. Samochody jak łodzie. "Mamy największe fale w Meksyku"

Miejscowi doskonale wiedzą o wysokich falach przy meksykańskiej plaży La Cholla. Nie wiedzieli o nich jednak turyści, którzy zaparkowali auta w pobliżu wody. Dla kilkudziesięciu plażowiczów sobotni poranek na La Cholla nie należał do udanych. Co najmniej dwadzieścia aut znalazło się pod wodą po tym, jak zalała je ogromna fala. Przypływ zatopił samochody na parę godzin. Mieszkańcy Puerto Peñasco położonego nad Zatoką Kalifornijską w meksykańskim północno-zachodnim stanie Sonora twierdzą, że miasteczko słynie z ponadprzeciętnie wysokich fal.

Oglądaj Wideo: ENEX Samochody jak łodzie. "Mamy największe fale w Meksyku"

10. "Oglądałam telewizję i nagle spod wersalki wypełzł mały wąż"

Ten początkowo spokojny wieczór mieszkanka słowackiej wsi Dolne Plachtince zapamięta na długo. Spod jej wersalki wypełzł wąż. Kobieta akurat była sama w domu. Kiedy zauważyła węża, wybiegła z domu i zadzwoniła po straż pożarną. Strażacy odsunęli wersalkę i zdjęli deski z podłogi. Ich oczom ukazały się jeszcze dwa małe węże.

Oglądaj Wideo: ENEX "Oglądałam telewizję i nagle spod wersalki wypełzł mały wąż"