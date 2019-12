Kura z drugim życiem czy hrabia z kubłem na głowie? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Video: ENEX

Kura, która dzięki pomocy człowieka zyskała drugie życie

04.12 | Tuesday, bo tak ma na imię kura, jest niepełnosprawna i o mały włos nie została przez to uśpiona. Jej poprzedni właściciele chcieli się jej pozbyć, bo urodziła się z wadą ścięgna, która uniemożliwia jej chodzenie. Wtedy opiekę nad kurą zadeklarowała rodzina, która już ma u siebie kilka przedstawicielek tych ptaków. Niestety, nie zaakceptowały one Tuesday, dlatego kura trafiła do specjalnego ośrodka w Veronie w stanie Wisconsin. Jego właściciele zbudowali dla niej wózek inwalidzki i dają jej dużo miłości i uwagi. Jak sami przyznają, jest to dla nich lekcja współczucia i troski.

