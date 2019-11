Chihuahua na wstecznym, natarczywa świnia i tony złota. Wybierz wideo tygodnia w tvn24.pl

Świnia przeszkadzająca reporterowi w wejściu na żywo, tańczący pies, a może Donald Tusk podsumowujący kadencję jako szef Rady Europejskiej? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

1. Świnia przeszkodziła reporterowi w wejściu na żywo

Praca reportera nie zawsze jest prosta, bo często przeszkadzają w niej różne niespodziewane sytuacje. Jedną z nich przeżył grecki reporter, któremu w wejściu na wizję przeszkodziła świnia. Zwierzę biegało za dziennikarzem popychając go, a nawet gryząc, co skutecznie utrudniało pracę przed kamerą.

2. "Prawdopodobnie najbardziej znany pies świata" w Białym Domu

Prezydent Donald Trump przyjął w poniedziałek w Białym Domu Conana - psa wojskowego rannego w akcji, w trakcie której zginął przywódca tak zwanego Państwa Islamskiego Abu Bakr al-Bagdadi. - Conan jest prawdziwym bohaterem - mówił dziennikarzom obecny również na spotkaniu wiceprezydent Mike Pence.

3. Tusk podsumował kadencję jako szef RE. "To był całkiem niezły bieg!"

4. Niezwykły pies i jego właścicielka

Border collie Jessy, razem ze swoją panią już dwa razy został mistrzem świata w zawodach tanecznych dla psów, rozgrywanych w Niemczech w kategorii freestyle. Obydwoje pochodzą z Belgii i właśnie tam, na plaży w miejscowości De Panne pokazali, jak trenują do zawodów.

5. Operacja wymagała "całkowitej dyskrecji"

Narodowy Bank Polski poinformował w poniedziałek, że do kraju z Banku Anglii zostało sprowadzone około 100 ton polskiego złota. - Wartość sprowadzonego kruszcu to 18,3 miliarda złotych - powiedział na konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński.

6. Droga zablokowana przez stado jeleni

Jedna z lokalnych ekip telewizyjnych w Kolorado w USA natknęła się na stado jeleni. Zwierzęta zablokowały drogę, ponieważ postanowiły przejść z jednej strony jezdni, na drugą. Całość uchwycił operator kamery siedzący w samochodzie.

7. Chihuahua na wstecznym przez ruchliwą ulicę

Samochód z psem za kierownicą przejechał przez ruchliwą ulicę w Luizjanie na południu USA. Chihuahua prawdopodobnie zwolnił hamulec auta i zatrzymał się dopiero na stacji benzynowej po drugiej stronie ulicy. Kamery monitoringu nagrały niebezpieczne zdarzenie. Nikt nie został ranny.

8. Samolot się rozbił, pilot przeżył. Nagranie ze środka

Nieudane lądowanie małego samolotu turystycznego oglądane oczami pilota, dzięki nagraniu z kokpitu. Mężczyzna został lekko ranny, a samolot poważnie uszkodzony. Do zdarzenia doszło dwa tygodnie temu podczas kursu dla pilotów na Florydzie.

9. Dręczyli go w szkole, więc napisał piosenkę

Choć ma dopiero dziewięć lat, to już doświadczył wielu trudnych chwil. Kamryn Henderson był zastraszany w szkole i w mediach społecznościowych. Widział również jak rówieśnicy dokuczali jego młodszej siostrze. Postanowił coś z tym zrobić i napisał inspirującą piosenkę.

10. Szkoła dla Świętych Mikołajów

W Londynie do szkoły udali się Święci Mikołajowie. Nie po to, żeby dać prezenty dzieciom, a po to, żeby nauczyć się jak najlepiej odgrywać swoją rolę. W tzw. "Ministerstwie Zabawy" uczą się, jak mówić "Wesołych Świąt" w wielu językach oraz poznają tajniki prowadzenia dialogu z dziećmi.

