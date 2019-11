Ratunek na torach czy kąpiel niedźwiedzia? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Ratunek wprost spod nadjeżdżającego pociągu, niedźwiedź pływający w basenie, centrum Kijowa sparaliżowane przez awarię sieci ciepłowniczej, czy może film edukacyjny dla kierowców z udziałem przedszkolaków? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

Sonda zamknij Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl Trąba powietrzna natarła na fabrykę w Grecji Kłęby pary, strugi wody, auta w wielkich wyrwach Uwięziona barka na skałach przez ponad sto lat. Teraz jest coraz bliżej wodospadu "Lokalny celebryta" utknął w kontenerze. Na pomoc ruszyli policjanci To dziecinnie proste. Kierowco, zobacz, jak robią to przedszkolaki Spadł wprost pod nadjeżdżający pociąg. Ratunek nadszedł w ostatniej chwili Skórzana kurtka i spodnie za 1,5 mln złotych. Aukcja z musicalu "Grease" Niedźwiedź pływał w basenie w bułgarskim Sopocie Biegiem po autostradzie. Ucieczka podejrzanego i niebezpieczny pościg To nie deszcz, to wyciek z wieżowca Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl Wyniki głosowania 0% Trąba powietrzna natarła na fabrykę w Grecji 0% 3% Kłęby pary, strugi wody, auta w wielkich wyrwach 3% 0% Uwięziona barka na skałach przez ponad sto lat. Teraz jest coraz bliżej wodospadu 0% 10% "Lokalny celebryta" utknął w kontenerze. Na pomoc ruszyli policjanci 10% 31% To dziecinnie proste. Kierowco, zobacz, jak robią to przedszkolaki 31% 23% Spadł wprost pod nadjeżdżający pociąg. Ratunek nadszedł w ostatniej chwili 23% 0% Skórzana kurtka i spodnie za 1,5 mln złotych. Aukcja z musicalu "Grease" 0% 33% Niedźwiedź pływał w basenie w bułgarskim Sopocie 33% 0% Biegiem po autostradzie. Ucieczka podejrzanego i niebezpieczny pościg 0% 0% To nie deszcz, to wyciek z wieżowca 0% Oddanych głosów: 40 zobacz wyniki

1. Spadł wprost pod nadjeżdżający pociąg. Ratunek nadszedł w ostatniej chwili

Nagranie zarejestrowane przez kamery na stacji kolejowej w Oakland w USA jest dramatyczne. Widać na nim, jak mężczyzna spada z peronu na tory, wprost pod nadjeżdżający pociąg. Na szczęście w ostatniej chwili sprzed rozpędzonej maszyny wyciągnął go pracownik linii przewozowej.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Spadł wprost pod nadjeżdżający pociąg. Ratunek nadszedł w ostatniej chwili

2. Niedźwiedź pływał w basenie w bułgarskim Sopocie

Na teren jednego z ośrodków rekreacyjnych w bułgarskim Sopocie wszedł niedźwiedź. Kilka dni temu właściciele ośrodka rekreacyjnego zamieścili w internecie nagranie z monitoringu. Widać na nim niedźwiedzia krążącego po obiekcie i kąpiącego się w basenie z ciepłą wodą w nieczynnej części ośrodka. Film stał się tak popularny, że zwierzę skradło serca internautów, którzy nadali mu imię Swimmy.

Oglądaj Wideo: ENEX Niedźwiedź pływał w basenie w bułgarskim Sopocie

3. Kłęby pary, strugi wody, auta w wielkich wyrwach

Centrum Kijowa zostało sparaliżowane we wtorek w wyniku awarii sieci ciepłowniczej. Na skrzyżowaniu dwóch ruchliwych ulic pękła rura z gorącą wodą. Jezdnia się zapadła, w powstałe wyrwy wpadły dwa samochody.

Oglądaj Wideo: ENEX Kłęby pary, strugi wody, auta w wielkich wyrwach

4. To dziecinnie proste. Kierowco, zobacz, jak robią to przedszkolaki

Są auta, kierowcy, trzypasmowa droga i w końcu wypadek - chociaż wszystko w wersji "mini" i tylko dla zabawy. Kilkuletnie dzieci z przedszkola w Stęszewie wystąpiły w filmiku pokazującym jak modelowo stworzyć korytarz ratunkowy dla służb spieszących się do poszkodowanych w wypadku. - Dzieci zrozumiały jak to działa, mamy nadzieję że dorośli też będą potrafili - mówi strażak, pomysłodawca akcji.

Oglądaj Wideo: OSP Poznań-Głuszyna To dziecinnie proste. Kierowco, zobacz, jak robią to przedszkolaki

5. Trąba powietrzna natarła na fabrykę w Grecji

Trąba powietrzna przeszła w poniedziałek obok jednej z fabryk na greckim półwyspie Peloponez. Spowodowała poważne szkody materialne. Moment jej uderzenia został zarejestrowany przez kamerę przemysłową zainstalowaną w fabryce zajmującej się produkcją octu balsamicznego - Kalamata Papadimitriou. Bardzo silny wiatr zerwał część dachu, wyrzucił w powietrze panele aluminiowe i odłamki innych przedmiotów. Nikt nie został ranny.

Oglądaj Wideo: Reuters Trąba powietrzna natarła na fabrykę w Grecji

6. To nie deszcz, to wyciek z wieżowca

Przy bezchmurnym niebie w niedzielny poranek na ulice Filadelfii spadły hektolitry wody. Na nagraniach udostępnionych w sieci widać, że strumienie wylały się z wieżowca w centrum miasta. Według rzeczniczki lokalnej straży pożarnej wyciek ten spowodowany był testem ciśnienia w rurach systemu przeciwpożarowego.

Oglądaj Wideo: APTN To nie deszcz, to wyciek z wieżowca

7. Biegiem po autostradzie. Ucieczka podejrzanego i niebezpieczny pościg

Ten pościg mógł skończyć się tragedią, przede wszystkim dlatego, że odbywał się pieszo po autostradzie. Podejrzany mężczyzna wyrwał się policjantce, która próbowała założyć mu kajdanki, i rzucił się do ucieczki przez ruchliwą jezdnię w Albuquerque w Nowym Meksyku. Niebezpieczny pościg nagrała kamera umieszczona na mundurze funkcjonariuszki.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Biegiem po autostradzie. Ucieczka podejrzanego i niebezpieczny pościg

8. Skórzana kurtka i spodnie za 1,5 mln złotych. Aukcja z musicalu "Grease"

Skórzany kombinezon, w którym aktorka Olivia Newton-John zagrała w musicalu "Grease", został sprzedany na aukcji w Beverly Hills za ponad 405 tysięcy dolarów, czyli 1,5 miliona złotych. Na aukcji sprzedano też setki innych gadżetów aktorki za łączną sumę 2,4 miliona dolarów (ok. 9 milionów zł). Pieniądze Olivia Newton-John przeznaczyła na cele charytatywne.

Oglądaj Wideo: Reuters Skórzana kurtka i spodnie za 1,5 mln złotych. Aukcja z musicalu "Grease"

9. Uwięziona na skałach przez ponad sto lat. Teraz jest coraz bliżej wodospadu

Wrak barki przez ponad 100 lat leżał na skałach kilkaset metrów od Wodospadu Podkowa na Niagarze. Przez cały ten czas nie ruszyły go ulewy ani silny wiatr. Barka, nazywana również Żelazną Łodzią, znajdowała się w jednym miejscu od 1918 roku. Dopiero w czwartek, po ponad stu latach, pogoda ruszyła łódź z miejsca. Podczas gwałtownej burzy łódź spadła ze skał i - jak informują władze parku - przesunęła się około 45 metrów w dół rzeki.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Uwięziona na skałach przez ponad sto lat. Teraz jest coraz bliżej wodospadu

10. "Lokalny celebryta" utknął w kontenerze. Na pomoc ruszyli policjanci

Mister T-Shirt, najsławniejszy niedźwiedź w kalifornijskim hrabstwie Placer, wpadł w tarapaty. Ze względu na swoje gabaryty nie mógł wydostać się z kontenera na śmieci. Na pomoc ruszyli lokalni policjanci. Mężczyźni musieli podejść niebezpiecznie blisko do śmietnika. Gdy okazało się, że to najsławniejszy w okolicy niedźwiedź, odetchnęli z ulgą. Jak zapewniło biuro szeryfa, funkcjonariusze mieli już z nim wcześniej do czynienia. Ze względu na białą łatę na piersi został nazwany Mister T-Shirt (z angielskiego - "Pan Koszulka")

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] "Lokalny celebryta" utknął w kontenerze. Na pomoc ruszyli policjanci