Kradzież sedesu, puma na dachu czy szukanie pytonów? Wybierz wideo tygodnia w tvn24.pl

1. Złoty sedes z 18-karatowego złota skradziony z domu Winstona Churchilla

Z Pałacu Blenheim, rodzinnego domu Winstona Churchilla, złodzieje skradli złotą toaletę wartą milion funtów. Sedes wykonany z 18-kararatowego złota był częścią wystawy w znajdującym się tam muzeum. Ponieważ z toalety można było normalnie korzystać i była ona podłączona do kanalizacji, to kiedy złodzieje odkręcili sedes, woda zalała duże fragmenty domu. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie.

2. "Spójrz na to! To się obraca". Amerykańska armia potwierdza autentyczność nagrań

Amerykańska armia potwierdziła, że trzy nagrania przedstawiające UFO są autentyczne. Filmy zostały nagrane w ostatnich latach. Jak wyjaśniono, widać na nich "niewytłumaczalne zjawiska powietrzne". Wojskowi nie wiedzą, czym mogą być owe obiekty.

3. Liderzy Lewicy zatańczyli na scenie w Gnieźnie

Politycy Lewicy, w tym jej liderzy - Włodzimierz Czarzasty, Robert Biedroń i Adrian Zandberg - na lokalnym festiwalu w Gnieźnie dali się porwać muzyce latino, wskoczyli na scenę i razem z zespołem zatańczyli układ. "Chyba poszło nam nieźle, bo połowa sztabu ma teraz zakwasy" - napisała Marcelina Zawisza z partii Razem.

4. Czarna pantera na dachu kamienicy

Niecodzienny widok na jednym z osiedli w Armentieres na północy Francji. Po dachu jednej z kamienic spacerowała czarna pantera. 30-kilogramowy kot ma około pół roku i najprawdopodobniej uciekł komuś z domu.

5. Połknęła pierścionek zaręczynowy podczas snu

Mieszkanka San Diego połknęła pierścionek zaręczynowy podczas snu. - W nocy śniło mi się, że jedziemy pociągiem towarowym. Sytuacja była niebezpieczna i mój narzeczony powiedział mi w tym śnie: musisz połknąć ten pierścionek. Gdy się obudziłam, nie miałam pierścionka na palcu. Od razu wiedziałam, gdzie jest - powiedziała mieszkanka San Diego.

6. "Mąż cały czas mi powtarzał, płyń dalej". Pokonała raka i kanał La Manche

Przepłynęła wpław Kanał La Manche cztery razy, bez zatrzymania. To wyjątkowy rekord, który w 54 godziny ustanowiła Amerykanka Sarah Thomas. Kobieta swój wyczyn dedykuje wszystkim walczącym z nowotworami, bo sama rok temu wygrała z rakiem piersi.

7. Chcesz zostać łowcą pytonów? Władze Florydy szukają chętnych

Czy zastanawialiście się kiedyś nad karierą łowcy pytonów? Władze Florydy chcą zatrudnić 25 osób, aby rozprawić się z plagą birmańskich pytonów w tym stanie. Na ofertę pracy od ubiegłego tygodnia odpowiedziało ponad tysiąc chętnych. Kandydat na łowcę pytonów musi mieć ukończone 18 lat, być niekarany sądownie, posiadać ważne prawo jazdy wydane przez stan Floryda, telefon komórkowy z lokalizatorem GPS. Znajomość mokradeł Everglades też będzie przydatna.

8. "Przez dwa dni czołgałem się więc, ciągnąc za sobą złamaną nogę"

Australijczyk spadł sześć metrów z wodospadu. Ze złamana nogą i nadgarstkiem czołgał się przez dwa dni, by dotrzeć do bardziej uczęszczanego szlaku górskiego. Przez problemy techniczne nie był w stanie wezwać pomocy. Przeżył, bo wypatrzyli go z powietrza ratownicy.

9. 25. marsz jamników w Krakowie

Kolorowy pokaz mody i stylu prosto z Krakowa. Główne role w pokazie brały nie modelki, a jamniki. Po raz 25. miłośnicy tych czworonogów przeszli ulicami w dorocznym marszu. To wydarzenie jest bardzo ważne dla każdego właściciela, bo to moment w roku, gdy można pochwalić się swoją pomysłowością przy doborze ubioru dla swojego pupila.

10. Rekord Guinnessa w największej liczbie pompek zrobionych na kciukach

Gruziński sportowiec ustanowił nowy rekord Guinnessa w zrobieniu jak największej liczby pompek na kciukach w ciągu minuty. Irakli Vekua podniósł się aż 59 razy bijąc tym samym poprzedni rekord Asada Hanifa z Pakistańskiej Akademii Sztuk Walki, który wynosił 43 pompki.

