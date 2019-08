Wiewiórka na boisku czy niedźwiedź w mieszkaniu? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Mecz baseballa przerwany przez szybką wiewiórkę? Łabędź biegający po "trzypasmówce" w Szczecinie? A może aligator przechodzący przez dwumetrowe ogrodzenie? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

1. Szybka wiewiórka wbiegła na boisko i rozproszyła baseballistów

Poniedziałkowy mecz baseballa zespołów Minnesota Twins i Chicago White Sox został przerwany z powodu wtargnięcia na boisko wiewiórki. Zwierzę przebiegało między nogami jednego z zawodników, popędziło przez pole gry i skryło się na widowni.

2. Otworzył lodówkę i zwiedził mieszkanie. Niedźwiedź szukający przekąski

Do domu letniskowego w kalifornijskim miasteczku Truckee włamał się niedźwiedź. Swoje kroki w pierwszej kolejności skierował w stronę lodówki. Wszystko wskazuje na to, że miał ochotę na nocą przekąskę.

3. Łabędź biegał po "trzypasmówce" w Szczecinie

Łabędź biegał po "trzypasmówce" w Szczecinie. Zaskoczeni kierowcy gwałtownie hamowali i omijali przestraszonego ptaka. Dopiero pracownik nadzoru ruchu zajął się spłoszonym zwierzęciem, dzięki czemu nikomu nic się nie stało.

4. Nie zatrzymało go dwumetrowe ogrodzenie. Aligator pokonał płot

Mieszkańcy Florydy często mają do czynienia z aligatorami. Te niebezpieczne gady zamieszkują mokradła i bagna, ale czasem pojawiają się również w pobliżu ludzkich siedzib. Wydawałoby się, że dwumetrowy płot wystarczy, by się przed nimi ochronić. Nic bardziej mylnego.

5. Premier Morawiecki podczas pikniku rodzinnego PiS w Stalowej Woli

Ostatni tych wakacji rodzinny piknik PiS zawitał w niedzielę do Stalowej Woli. W podkarpackiej miejscowości pojawił się między innymi Mateusz Morawiecki, którego częstowano różnymi specjałami. W pewnym momencie padła propozycja spróbowania nalewki. Premier nie skorzystał.

6. "Żyjemy! Ale to, co się wydarzyło, to jakieś szaleństwo"

Dwóch kajakarzy widziało z bliska cielenie się lodowca na Alasce. Część góry lodowej odłamała się i runęła do wody, a w kajakarzy uderzyła olbrzymia fala. Wszystko wyglądało bardzo groźnie, ale skończyło się tylko na strachu.

7. Niespodziewany bohater mistrzostw Francji w kolarstwie torowym

Do sytuacji doszło w piątek podczas mistrzostw Francji w kolarstwie torowym. W wyścigu na 50 km mężczyzn zdarzył się mały wypadek na 181 okrążeń przed metą. Na trasie został jednak rower, który mógł spowodować kolejną lawinę nieszczęść. Wtedy do akcji ruszył jeden z pracowników, będących blisko toru. Rower z trasy zgarnął w bohaterskim stylu.

8. Spiker parlamentu karmił dziecko w czasie obrad

Spiker nowozelandzkiego parlamentu zwrócił się o spokój do debatujących o cenach paliw deputowanych, ponieważ chciał nakarmić niemowlę. W środę w trakcie obrad izby zaoferował pomoc w opiece nad dzieckiem jednemu z parlamentarzystów, który pojawił się z chłopcem w pracy.

9. "Zadzwoniła i powiedziała: mam pszczoły pod sufitem"

Pszczelarz Paul Wood został wezwany do usunięcia pszczół z domu na przedmieściach Brisbane. Było ich 60 tysięcy, a tuż pod sufitem utworzyły ważące 50 kilogramów plastry aż ociekające miodem. - Właścicielka domu, Laurel, zadzwoniła do mnie i powiedziała: mam pszczoły pod sufitem - relacjonował Wood.

10. Latające materace na ulicach Denver

150 latających materacy na ulicach Denver w Stanach Zjednoczonych. Przygotowane były na specjalny nocny seans w kinie pod gołym niebem. Widzowie mieli na nich oglądać film, jednak silne podmuchy wiatru pokrzyżowały im plany i uniosły materace w powietrze. Jeden ze świadków, któremu udało się sfilmować całe zajście, określił to jako "największą migrację materacy w 2019 roku".

